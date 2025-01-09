الرئيس الفرنسي يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، والذي تم انتخابه اليوم الخميس رئيسا للبنان، لينهي بذلك شغورا في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.

وقال ماكرون عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن فوز عون في هذه الانتخابات "المصيرية" يفتح الطريق أمام الإصلاحات في لبنان واستعادة ازدهاره مؤكدا وقوف فرنسا "الدائم" إلى جانب لبنان.

على صعيد متصل أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان عن تهنئة باريس وسعادتها "البالغة" لانتخاب رئيس لبنان في الجلسة البرلمانية التي عقدت في وقت سابق اليوم.

وأعرب الخارجية عن التمنيات بنجاح عون في تنفيذ مهمته التي تأتي "في لحظة تاريخية وحاسمة لمستقبل لبنان".

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتبع هذه الانتخابات تعيين حكومة "قوية" تدعم رئيس الجمهورية وتكون قادرة على "توحيد اللبنانيين والاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي الاقتصادي والاستقرار الأمني بما يحفظ سيادة لبنان".

وأوضحت أن انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يساهم في هذا الاستقرار وفي المستقبل القريب في تنفيذ إيقاف إطلاق النار المبرم بين لبنان والاحتلال الماضي العام الماضي.

ويأتي انتخاب عون اليوم بعد حصوله على 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب (البرلمان) لينهي شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي استمر عامين و70 يوما منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022.

وكان البرلمان اللبناني قد عقد طيلة فترة الشغور 12 جلسة لانتخاب رئيس جديد من دون أن ينجح في ذلك بسبب عدم توافق القوى السياسية على شخصية تتولى للرئاسة.