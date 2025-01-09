الهلال السعودي يكشف مدة غياب ميتروفيتش عن الملاعب

أصدر نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا كشف فيه عن مدة غياب مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن الملاعب، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد اتحاد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان ميتروفيتش غادر أرضية ملعب المملكة أرينا، خلال المباراة التي جمعت الهلال ضد اتحاد جدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

مدة غياب ميتروفيتش وإصابة سالم الدوسري

وأكد البيان الرسمي الصادر عن الهلال، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية، وأن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قادمة.

وأوضح البيان أن المهاجم الصربي يخضع خلال هذه الفترة لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف التعافي الكامل من الإصابة والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

ويعتبر غياب ألكسندر ميتروفيتش ضربة موجعة لفريق الهلال، حيث يعد اللاعب من أبرز العناصر الهجومية للزعيم وهداف الدوري السعودي هذا الموسم حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، كشف نادي الهلال في بيانه أيضًا عن معاناة نجمه سالم الدوسري من آلام في العضلة الضامة، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة القادمة للفريق أمام العروبة، ولم يحدد البيان مدة غياب الدوسري أو طبيعة إصابته بشكل دقيق.