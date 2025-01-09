أبرزهم تارا عماد ونور النبوي.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. فيديو

شهد حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في نسخته الرابعة عشر، توافد عدد من نجوم الفن على حفل الأفتتاح ومن أبرزهم الفنانة تارا عماد والفنان نور النبوي وعدد من نجوم الفن والمشاهير الذين حرصوا على حضور حفل الافتتاح.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ونقابة المهن السينمائية.