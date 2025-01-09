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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة تعلن جاهزيتها لامتحانات نصف العام

سماح إبراهيم مدير
سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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كشفت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات صفوف النقل  التي تبدأ الأسبوع المقبل، والشهادة الإعدادية في 18 يناير 2025.

وأوضحت سماح إبراهيم في تصريحات خاصة  لـ«البوابة نيوز» أنه تم الانتهاء من طباعة الامتحانات في سرية تامة، كما تم إجراء أعمال صيانة بسيطة في المدارس لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

 وأكدت أنه تم الحرص على تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان، لضمان سير الامتحانات في جو هادئ.

وذكرت أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يقارب 200 ألف طالب منتظم، بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف طالب منازل، كما أشارت إلى أن عدد اللجان الامتحانية يصل إلى 706 لجنة، تشمل المدارس الحكومية والخاصة.

في السياق نفسه اجتمعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع مديري عموم الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024/2025.

وتم التأكيد على أن سرية الامتحانات هي مسؤولية مشتركة بين مدير عام الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة.

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