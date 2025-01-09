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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يخوض مرانه الأول في أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا| صور

تدريبات بيراميدز
تدريبات بيراميدز
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خاض فريق بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجرى المران على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة في لواندا، وشارك الـ٢٣ لاعبا المتواجدون بالقائمة في التدريب الذي استغرق ساعة ونصف.

وشهد المران بعض الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة تألق فيها اللاعبون، وشهدت حماسا كبيرا بين جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في اللقاء الهام.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في السادسة من مساء الجمعة على استاد ١١ نوفمبر والذي تقام عليه المباراة.

قائمة بيراميدز في رحلة أنجولا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

فريق بيراميدز العاصمة الأنجولية لواندا دوري أبطال أفريقيا بيراميدز مع ساجرادا