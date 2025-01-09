رسميًا.. إقالة شون دايتش من تدريب إيفرتون الإنجليزي

أعلن نادي إيفرتون، اليوم الخميس، رسميًا عن إقالة مدربه شون دايتش من منصبه كمدير فني للفريق الأول، وذلك بعد تدهور نتائج الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر نادي إيفرتون بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: «تم إعفاء شون دايتش من مهامه، بالإضافة إلى جهازه المعاون المكون من إيان وان وستيف ستون ومارك هوارد وبيلي ميرسر».

وأكد البيان أن إدارة النادي بدأت بالفعل في عملية البحث عن مدرب جديد لتولي قيادة الفريق، على أن يعلن التوفيز عن التحديث بهذا الشأن في الوقت المناسب.

وإلى حين التعاقد مع مدرب جديد، يتولى لايتون باينز، مدرب فريق تحت 18 عامًا، وشيموس كولمان، قائد الفريق، مسؤولية الإشراف على تدريب إيفرتون بشكل مؤقت.

ترتيب إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يذكر أن، شون دايتش تولى مهمة تدريب إيفرتون في يناير 2023، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.

وتجدر الإشارة إلى أن شون دايتش يعتبر خامس مدرب يُقال من منصبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد إقالة جولين لوبيتيجي مدرب وست هام يونايتد، وجاري أونيل مدرب وولفرهامبتون، وإريك تين هاج من مانشستر يونايتد، وستيف كوبر من ليستر سيتي.