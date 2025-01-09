محمود حميدة: نور الشريف النجم الأطول عمرا في صناعة السينما المصرية

أشاد الفنان محمود حميدة، الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالنجم نور الشريف، الذي تحمل الدورة اسمه، وتقام خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير الجاري.

وقال حميدة إن الفنان الراحل نور الشريف، الممثل الأطول عمرًا في تاريخ السينما المصرية. ورأى حميدة أن هذا المهرجان قادر على جمع صناع السينما الأفارقة في مدينة الأقصر العالمية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.