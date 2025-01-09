مدرب آينتراخت فرانكفورت يعلق على اهتمام مانشستر سيتي بضم مرموش

علق دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، على آخر التطورات المتعلقة باهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بضم نجمه المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد الصحفي الألماني الموثوق فلوريان بليتنبيرج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، فإن إدارة آينتراخت فرانكفورت أصبحت على علم برغبة مانشستر سيتي في ضم مرموش خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضح بليتنبيرج أن النادي الألماني يطالب بمبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن خدمات عمر مرموش، مشيرًا إلى عدم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب، وأن أي عروض أقل من هذا المبلغ يقابلها فرانكفورت بالرفض.

تصريحات توبمولر عن أنباء انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

وردًا على هذه التقارير، صرح توبمولر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قائلًا: «عمر مرموش لاعب ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا. لا يوجد أي اتصال رسمي بين الناديين حتى الآن، وطالما لم يحدث ذلك، لا نحتاج إلى الحديث كثيرًا عن هذا الأمر».

وأضاف مدرب آينتراخت فرانكفورت: «مرموش يظهر انطباعات جيدة للغاية في التدريبات، وسيكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة يوم السبت أمام سانت باولي».

ويستعد آينتراخت فرانكفورت لمواجهة فريق سانت باولي في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الشتوية.

وكانت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أفادت في وقت سابق، بأن مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة قوية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من آينتراخت فرانكفورت.

شارك عمر مرموش في 15 مباراة في بطولة الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 7 آخرين.