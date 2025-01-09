البطريرك يوحنا العاشر يهنئ الرئيس اللبناني المنتخب العماد جوزيف عون

بعث البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس رسالة تهنئة إلى العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب جاء فيها:

"تلقينا بفرح نبأ انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية في زمن رجاءٍ يعيشه لبنان المتطلع دوماً إلى الاستقرار والرخاء والذي ينهض دائماً كطائر الفينيق مهما عصفت به الأزمات واشتدت عليه المحن.

يأتي انتخابكم ليؤكد أولاً على ثقة اللبنانيين بكم بما حملتم من صفات وأنتم على رأس المؤسسة العسكرية درع الوطن ورمز منعته. ويأتي انتخابكم أيضاً تأكيداً على ثقة اللبنانيين بالجيش اللبناني المؤسسة التي تنبثق من كامل الوطن وتمتد إلى كامل الوطن.

نهنئكم من القلب وننقل إليكم تهاني أبناء بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بكل أبرشياتها في الوطن وبلاد الانتشار. نهنئكم ونرفع صلاتنا إلى الرب القدير إله كل تعزية ورجاء أن يزرع الرجاء في قلبكم ويأخذ بيدكم إلى ما فيه خير هذا الوطن.

نرى فيكم شموخ الأرز وصلابته في هذا الزمن الذي يموج فيه الشرق والعالم ويتوق إلى سلام ميناء أبي الأنوار وإله كل تعزية.

كان الله معكم.

عشتم وعاش لبنان".