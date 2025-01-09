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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بحضور خالد النبوي.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
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شهد معبد الأقصر حضور فني كبير لنجوم السينما من مصر والقارة الإفريقية، لحضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في نسخته الرابعة عشر.

وكان على رأس الحضور كل من: محمود حميدة، خالد النبوي، نور النبوي، داليا مصطفى، أحمد مجدى، المخرج مجدى أحمد على، والنجمة الغينية أكوسيا بوسيا، فيكى باترسون من زامبيا، والمخرجة المغربية زهوة، وموسى أبسا المخرج السنغالى، نبيل عيسى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية محمود حميده