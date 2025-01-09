السفارة الأمريكية في لبنان: ملتزمون بالعمل الوثيق مع الرئيس جوزيف عون

قالت السفارة الأمريكية في لبنان، إننا نقدر بشدة شراكتنا الطويلة مع لبنان، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بالعمل الوثيق مع الرئيس جوزيف عون، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وواصلت السفارة الأمريكية في لبنان: "سندعم جهود عون لتوحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات، وتأمين مستقبل مزدهر للبنان".

