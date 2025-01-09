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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفارة الأمريكية في لبنان: ملتزمون بالعمل الوثيق مع الرئيس جوزيف عون

جوزيف عون
جوزيف عون
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قالت السفارة الأمريكية في لبنان، إننا نقدر بشدة شراكتنا الطويلة مع لبنان، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بالعمل الوثيق مع الرئيس جوزيف عون، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وواصلت السفارة الأمريكية في لبنان: "سندعم جهود عون لتوحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات، وتأمين مستقبل مزدهر للبنان".
 

السفارة الأمريكية في لبنان لبنان الرئيس جوزيف عون