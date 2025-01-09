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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمود حميدة وأسرته في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. فيديو

محمود حميدة
محمود حميدة
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الرابعة عشرة، والذي شهد توافد عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والذي حرص على التواجد على الريد كاربت برفقة أسرته.

بدأت مراسم فعاليات حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الرابعة عشرة (دورة الفنان نور الشريف) بأجواء نيلية عبر ذهبية، بعد تجمع كل الوفود المشاركة وضيوف المهرجان من مختلف الدول بملابسهم التقليدية المميزة، ليتم نقلهم إلى معبد الأقصر، حيث مراسم افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان.

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