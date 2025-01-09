شعبة السيارات تنصح المواطنين: "اللي قدامه عربية يشتري فورا"

نصح المهندس نور الدين درويش، رئيس شعبّة وكلاء وتجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بسرعة الشراء وعدم تأجيل قرار الشراء، نظرا لاستمرار ارتفاع أسعار السيارات في مصر، حيث مع بداية 2025 أعلنت بعض الشركات زيادة أسعار طرازاتها.

وأضاف درويش لـ"البوابة نيوز"، قائلا: "اللي قدامه عربية يشتري فورا.. الأسعار بتزيد ولو سعر الدولار ارتفع الأسعار هتزيد من جديد"، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب صعود الدولار وقلة المعروض.

وأشار رئيس شعبّة وكلاء وتجار السيارات، إلى أن انخفاض أسعار السيارات في السوق المصرية مرهون بتراجع سعر الدولار وزيادة المعروض من السيارات، حيث أن أي سلعة تعتمد على العرض والطلب.

ومن جهته، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن عام 2024 يعد أصعب وأسوأ عام مر على قطاع السيارات، بسبب تفاقم أزمة الأوفر برايس ونقص المعروض في ظل تحجيم الاستيراد وزيادة سعر الصرف.

وأضاف أبو المجد، أن أسعار السيارات ارتفعت في مصر بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% بسبب توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق، لافتا إلى أن هناك من 13 إلى 16 ألف سيارة لذوي الهمم محتجزة بالموانئ.

وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.