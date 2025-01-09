بينهم طفلة.. إصابة 4 أشخاص في حريق نشب داخل منزل بأبو النمرس

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة، في حريق نشب داخل منزل بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

تمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة طفلة و3 سيدات، جرى نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.