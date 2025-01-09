بورصة الدواجن اليوم .. أسعار الفراخ البيضاء تواصل الارتفاع اليوم الخميس 9 يناير 2025

واصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 9 يناير 2025، الارتفاع في بورصة الدواجن، حيث تراوح سعر الكيلوجرام داخل المزرعة بين 86 و88 جنيهًا، بينما بلغ السعر النهائي للمستهلك في الأسواق المحلية ما بين 96 جنيهًا.

وقد سجلت أسعار الدواجن اليوم ما يلي:

الفراخ البيضاء: 86 جنيه للكيلو في المزرعة، بينما سجلت في الاسواق والمحال للمستهلك بنحو 96 جنيه.

الفراخ الساسو: 85 و86 جنيه للكيلو بالمزرعة، بينما وصلت للمستهلك في الاسواق بـ 95 و96 جنيه.

الفراخ البلدي: 120 جنيه للكيلو في المزارع، كما وصلت للمستهلك بالسوق بقيمة 130 جنيه.

لحم أمهات أبيض: 70 جنيه للكيلو للمستهلك على حسب كافة الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم

كرتونة البيض الأحمر 150 – 152 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض 149 – 151 جنيها.

كرتونة البيض البلدي 119 – 120 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاء سعر الكتكوت في الشركات لعمر يوم واحد كما يلي :

كتكوت أبيض شركات عمر يوم 39 و45 جنيها

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 36 و36.5 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم 20 و21 جنيها

كتكوت ساسو بيور عمر يوم 21 و22 جنيها

كتكوت بلدي حر عمر يوم 5 و5.75 جنيه

كتكوت بلدي مشعر عمر يوم 7.75 و8.25 جنيه

كتكوت هجين عمر يوم 10 و11 جنيها

كتكوت جيل ثاني عمر يوم 14 و15 جنيها

كتكوت روزي بيور عمر يوم 14 و15 جنيها

كتكوت جميزة عمر يوم 14 و14.75 جنيه

دور بورصة الدواجن في تنظيم السوق

تلعب بورصة الدواجن دورًا أساسيًا في تحديد أسعار البيع داخل المزارع وتوجيه التجار، مما يُسهم في تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين. وشددت الجهات الرقابية على أهمية مراقبة السوق بشكل دوري، لمنع استغلال المستهلكين وضمان ثبات الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.