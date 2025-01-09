"روحي فيك" و"الديب".. سيناريوهات أحمد عثمان تتحول لروايات بمعرض الكتاب

الخميس 09/يناير/2025 - 07:37 م

يشارك الكاتب والسيناريست أحمد عثمان بروايتين جديدتين فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 56 المقرر انطلاق فعالياتها من 23 يناير الجارى إلى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكد عثمان في تصريحات صحفية، أن الرواية الأولي تحمل إسم «روحى فيك»، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل «55 مشكلة حب» الذى تم عرضه خلال الفترة الماضية من بطولة الفنانة عائشة بن أحمد وآخرين، مشيرًا إلى أنه قام بتحويلها إلى رواية أدبية صدرت عن دار كيان للنشر والتوزيع.



وأضاف: أجريت تعديلات على حكاية "روحى فيك" لكي تتماشى مع صياغة رواية أدبية، من حيث الإيقاع والزمن مع الحفاظ على تفاصيل الرواية والشخصيات، حيث تدور أحداث حكاية «روحي فيك»، حول الكثير من الألغاز المحيرة التى تتخللها بعض الأحداث التشويقية وبعض المواقف الرومانسية في إطار ملئ بالرعب النفسي وغيره.

كما طرح عثمان، رواية ثانية تحت عنوان «الديب»، وهي قضية من سلسلة "حلمي مهران"، تصدر عن دار إبداع للترجمة والتدريب والنشر والتوزيع.



ويشار إلى أن السيناريست أحمد عثمان درس كتابة السیناریو، قبل أن يشق طريقه في الكتابة الروائية، وأصدر روايات: «لمسة ملیكا»، و«الوحى»، و«لَ نوفیلا»، و«القدیس»، و«١٠ ٣١» و«الخائن»، و"السيناريو اكس" خلاف السلسلة الورقية «حلمى مهران» الشهيرة، وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم «قبل الأربعين» بطولة داليا مصطفى وبسمة وآخرين.