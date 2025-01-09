إطلاق الآيفون وتأسيس جنوب السودان.. أبرز أحداث 9 يناير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، التاسع من يناير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

أحداث حرب الاستقلال الأمريكية (1776): في 9 يناير 1776، نشر الكاتب توماس باين كتابه الشهير "المنطق السليم" (Common Sense)، الذي كان له دور كبير في تحفيز الرأي العام الأمريكي لدعم الاستقلال عن بريطانيا.

مولد الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712): في 9 يناير 1712، وُلد الفيلسوف الفرنسي الشهير جان جاك روسو، الذي كان له تأثير كبير في الفلسفة والسياسة والتعليم.

إعلان استقلال هايتي (1804): في 9 يناير 1804، قام حاكم هايتي جان جاك ديسالين بإعلان استقلال البلاد بعد تحريرها من الاستعمار الفرنسي.

غزو روسيا لبولندا (1831): في 9 يناير 1831، بدأت القوات الروسية غزوها لبولندا في سياق الأحداث الثورية التي شهدتها بولندا ضد الهيمنة الروسية.

الاستقلال المالي (1960): في 9 يناير 1960، حصلت جمهورية مالي على استقلالها عن الاستعمار الفرنسي بعد سنوات من الكفاح الوطني.

إطلاق مركبة "مارس إكسبريس" (2004): في 9 يناير 2004، أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية المركبة الفضائية "مارس إكسبريس" إلى كوكب المريخ في مهمة استكشافية هامة.

إطلاق الآيفون (2007): في 9 يناير 2007، أعلنت شركة "آبل" عن جهاز الآيفون في معرض "ماك وورلد" في سان فرانسيسكو، وهو ما غير بشكل جذري صناعة الهواتف الذكية حول العالم.

مجزرة في اندونيسيا (1999): في 9 يناير 1999، وقع الهجوم الدموي في إندونيسيا حيث قتل العديد من الأشخاص في مظاهرات سياسية عنيفة ضد الحكومة.

تأسيس جمهورية جنوب السودان (2011): في 9 يناير 2011، بدأ الاستفتاء في السودان لتقرير مصير جنوب السودان، حيث صوت غالبية سكان الجنوب لصالح الانفصال، مما أسفر عن تأسيس دولة جديدة في يوليو من نفس العام.

مذبحة جامعة ضياء (2015): في 9 يناير 2015، شنّ مسلحون هجومًا على جامعة ضياء في باكستان، مما أسفر عن العديد من القتلى والجرحى.