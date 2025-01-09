رئيس "حقوق النواب" يلتقي سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون)، ظهر اليوم، بمقر اللجنة بمجلس النواب.

تناول اللقاء الاتفاق على رفع الشراكة إلى درجة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتباحث في شأن حزم التعاون الاقتصادي.

وأكدت “أومارت” على أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والداعم دائماً إلى وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كافة النزاعات المسلحة.

وأشارت إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار "رضوان" إلى الخطوات الواقية التي تبنتها الدولة، حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، واستضافة مصر لما يزيد عن ١٠ مليون لاجئ على أراضيها، وإصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة.

كما أشار "رضوان" إلى الدور الذي لعبه مجلس النواب الذي أصدر العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الانسان، كما يجري الآن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكافة وجهات النظر حول هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

كما أشار "رضوان" إلى اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر احتياجاً، وتمكين المرأة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد "رضوان" على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.