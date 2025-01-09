اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يناقش مع رئيسة البرلمان الأوروبي سبل تطوير العلاقات الثنائية

الخميس 09/يناير/2025 - 07:24 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 10 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يناقش مع رئيسة البرلمان الأوروبي سبل تطوير العلاقات الثنائية.. ويؤكد لرئيس المجلس الأوروبى: مصر خط الدفاع الأول أمام الهجرة غير الشرعية

37 قتيلا فى اشتباكات القوات الكردية والفصائل المدعومة من تركيا شمال سوريا

إدارة بايدن تبقى على تصنيف «هيئة تحرير الشام» جماعة إرهابية

استشهاد 12شخصا جراء قصف إسرائيلى على شمال غزة

الاحتلال يعترف بمقتل 3من جنوده.. واستعادة جثة رهينة من القطاع

جوزيف عون يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبناني

فشل محاولة كوماندوز لاقتحام القصر الرئاسى فى تشاد.. ومصر تدين الهجوم