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الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يناقش مع رئيسة البرلمان الأوروبي سبل تطوير العلاقات الثنائية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 10 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يناقش مع رئيسة البرلمان الأوروبي سبل تطوير العلاقات الثنائية.. ويؤكد لرئيس المجلس الأوروبى: مصر خط الدفاع الأول أمام الهجرة غير الشرعية

37 قتيلا فى اشتباكات القوات الكردية والفصائل المدعومة من تركيا شمال سوريا

إدارة بايدن تبقى على تصنيف «هيئة تحرير الشام» جماعة إرهابية

استشهاد 12شخصا جراء قصف إسرائيلى على شمال غزة

الاحتلال يعترف بمقتل 3من جنوده.. واستعادة جثة رهينة من القطاع

جوزيف عون يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبناني

فشل محاولة كوماندوز لاقتحام القصر الرئاسى فى تشاد.. ومصر تدين الهجوم

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البوابة السيسي رئيسة البرلمان الأوروبي سوريا غزة مصر تشاد