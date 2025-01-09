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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر ترحب بانضمام إندونيسيا لتجمع دول "البريكس"

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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رحبت مصر بانضمام جمهورية إندونيسيا الصديقة لتجمع دول البريكس كعضو كامل، وتتطلع إلى مشاركاتها في كافة محاور عمل التجمع لإثراء وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ولتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا، خاصة على ضوء تقارب المواقف والرؤى إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة على أجندة التجمع، وخاصة التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي.
كما أكدت مصر أن انضمام إندونيسيا للتجمع يمثل جسرا إضافيا للتعاون بين البلدين اللذين يتمتعان بعلاقات تاريخية ومتميزة على كافة المستويات والأصعدة الرسمية والشعبية.

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