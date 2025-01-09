بيلينجهام يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم متفوقًا على هالاند وفينيسيوس

كشف تقرير حديث صادر عن المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن قائمة تضم أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، حيث تصدر النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، القائمة، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

اعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية في إعداد هذه القائمة التي شملت 100 لاعب، على معايير دقيقة تشمل عمر اللاعب ومدة عقده المتبقية مع ناديه الحالي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالأداء والإمكانيات.

وبحسب التقرير، تصدر بيلينجهام القائمة بقيمة سوقية بلغت 251 مليون يورو، ليتربع على عرش أغلى لاعبي كرة القدم في العالم. وجاء هالاند في المركز الثاني بقيمة 221 مليون يورو، بفارق 30 مليون يورو عن المتصدر.

وشهدت القائمة أيضًا تواجد أسماء لامعة أخرى في عالم كرة القدم، حيث حل البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميل بيلينجهام في ريال مدريد، في المركز الثالث.

كما أكمل كل من لامين يامال وكيليان مبابي المراكز الخمسة الأولى في القائمة.

وبذلك، يُعتبر جود بيلينجهام حاليًا أغلى لاعب كرة قدم في العالم وفقًا لمركز المراقبة الرياضية، متفوقًا على أسماء كبيرة مثل هالاند وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ثنائي ريال مدريد.

قائمة أغلى اللاعبين حول العالم وفقًا لـ«CIES»

1- جود بيلينجهام (ريال مدريد): 251 مليون يورو

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 222 مليون يورو

3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 206 ملايين يورو

4- لامين يامال (برشلونة): 180 مليون يورو

5- كيليان مبابي (ريال مدريد): 175 مليون يورو.