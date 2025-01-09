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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

توافد النجوم لحضور افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
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حرص عدد من النجوم على التوافد للسجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الرابعة عشرة (دورة الفنان نور الشريف)، والذي أقيم بمعبد الأقصر.

وكان على رأس الحضور كل من: محمود حميدة، داليا مصطفى، أحمد مجدى، المخرج مجدى أحمد على، والنجمة الغينية أكوسيا بوسيا، فيكى باترسون من زامبيا، والمخرجة المغربية زهوة، وموسى أبسا المخرج السنغالى، نبيل عيسى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية معبد الأقصر دورة الفنان نور الشريف