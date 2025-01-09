وزير الاقتصاد اللبناني عن انتخاب جوزيف عون رئيسا: "بلدنا فتح صفحة جديدة".. فيديو

قال أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، إنّه توقع قبل الجولة الثانية لانتخاب الرئيس اللبناني أن العماد جوزيف عون سينجح، وأن يحصل على أكثر من 100 صوت، مواصلا: "اليوم لبنان فتح صفحة جديدة، وبدأ الانتقال من المجهول إلى ضفة الأمان، وكل هذا في الشق الاقتصادي، فقد نتجت الأزمة الاقتصادية عن عقود طويلة من الفساد وعدم الوضوح أو وضح رؤية اقتصادية للبلد".

وأضاف "سلام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حدث اتفاق وطني بين جميع الأحزاب السياسية لما فيه مصلحة لبنان، ونال جوزيف عون أكثر من 90 صوتا، وهذه الأصوات جاءت بعد النتائج الأولى التي حصل فيها على 71 صوتا، وهي لمجموعة نواب الثنائي الشيعي وبعض النواب المستقلين الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى للعماد جوزيف عون".

وتابع: "النتيجة تعكس اتفاقا حقيقيا بين الفرقاء اللبنانيين على هذه الشخصية الوطنية، فهو رجل دولة نال الثقة أمام العالم كله ولكل مَن كان ينظر عن كثب إلى ما ستقوم به الدولة اللبنانية خلال جلسة الانتخاب، ومن ثم، فإن ما قام به كان نجاحا إيجابيا للبنان والشعب اللبناني".