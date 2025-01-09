أشهرهم الأهرامات.. 3 أماكن من عجائب الدنيا السبع

تتنوع العجائب وتتعدد، ونظرا لأنها تحمل كثير من الدلالات، منها ما يصدق ومنها ما لا يصدق؛ نرصد فى هذا التقرير ثلاثة من عجائب الدنيا السبع التى قد يجهلها البعض وهي كالتالي:

1- الحمامات الرومانية

مكان للاستحمام العام، يوصف بكونه "مجمع الحمامات الرومانية " تعود نشأتها إلى سنه 75 ميلاديه، كما يتحدد استخدامه فى كونه علاجًا من أمراض كثيرة؛ حيث تعود فائدتها العلاجية إلى مياهها التى أكد الأطباء على أنها تساهم فى علاج الأمراض الجلدية المزمنة.

2- أهرامات الجيزة

يعد من عجائب الدنيا السبع، حيث يعود تاريخها إلى ما يقارب 5000 سنه أى سنه 2560 ق.م، أحاطتها الكثير من الاساطير والقصص المثيرة للدهشة، حيث تنسب لها روايات عديدة منها؛ أن من قام ببناءها هم عمالقة صعودوا من تحت الأرض، وهناك روايه أخرى تقول إن الذي بنوا الأهرامات هم سكان قارة أطلنطس.

كما هناك رواية أخرى، تقول إنه الذي شيدواالأهرامات هم كائنات فضائية نزلت من الفضاء.

3- البتراء

توصف بكونها “مدينه ورديه”، وتعد منطقة تاريخة تقع بجنوب الأردن، وسر تسميتها بكونها ورديه هو لون حجارتها الوردى الملتوى.

كما تتميز بكونها أثرية إذ توصف بتصميمها الهندسى العالى الدقيق الذى يعد حمايه لها، كما تعد رمز من رموز الأردن، وتعد واحدة من الوجهات السياحيه فى العالم، إذ يعود تاريخها إلى سنه 312 ق .م وهى عاصمة للأنباط.

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