تعليم القاهرة: العمل بروح الفريق والالتزام بالجدية لتحقيق منظومة امتحانية متكاملة

اجتمعت مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سماح إبراهيم، مع مديري عموم الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024/2025.

أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في الاجتماع:

وتم التأكيد على أن سرية الامتحانات هي مسؤولية مشتركة بين مدير عام الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة.

مراجعة لجان الامتحانات: تم تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية بالمرور على لجان الامتحانات قبل بدئها للتأكد من توافر المعايير والشروط المطلوبة، بما في ذلك نظافة الفصول وتجهيزها.

كما تم التأكيد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان نهائياً، والتشديد على تفعيل القرار الوزاري الخاص بمكافحة الغش وعمل محضر إثبات في حالات الغش.

وتم التأكيد على ضرورة التواصل مع رؤساء الأحياء للإبلاغ عن أي إشغالات بمحيط وأسوار المدارس ومقار اللجان والطرق المؤدية إليها.

وتشكيل غرفة عمليات في الإدارات التعليمية للتواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشاكل.

وحثت مديرة المديرية على العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجدية والمسؤولية والتعاون لتحقيق منظومة امتحانية متكاملة وتوفير بيئة مناسبة وهادئة للطلاب خلال الامتحانات.