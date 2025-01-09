القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد سير العملية الامتحانية

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الامتحانية، شملت مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي وكلية التمريض وكلية التجارة.

خلال جولته اطمأن القائم بعمل رئيس الجامعة على سير اللجان الامتحانية، مشيدا بما شهده من انضباط والتزام بالتعليمات والقواعد الامتحانية، وكفاءة البنية التحتية والرقمية لدعم الامتحانات الإلكترونية، وتهيئة مناخ ملائم لجميع الطلاب وتوفير الإجراءات التي تضمن حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي مشكلات أو معوقات فور حدوثها.

التقى القائم بعمل رئيس الجامعة خلال جولته بعدد من الطلاب الوافدين، واستمع إلى آرائهم حول أجواء الامتحانات، ومدى توفر الدعم اللازم لهم أثناء تأدية الاختبارات، مؤكداً أن الجامعة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم لهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن مركز الاختبارات الالكترونية شهد انعقاد امتحانات فصلية لكليتي الصيدلة وطب الأسنان بحضور الدكتورة منى الاعصر عميد كلية الصيدلة، والدكتورة نجلاء الشيتانى وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان خضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرين عبد المولى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية.

وفى كلية التمريض بحضور الدكتورة عفاف بصل عميد الكلية، وفى كلية التجارة كان في استقبال القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانىء محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

