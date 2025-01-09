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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 14 شخصا في تصادم تريلا وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 14 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين وسيارة نقل تقيل “تريلا” أعلى الطريق الإقليمي اتجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بنطاق مركز بلبيس في الشرقية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الإقليمي تجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بنطاق مركز بلبيس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيسين وسيارة نقل تقيل تريلا، نتج عن الحادث إصابة 14 شخصا جرى نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 كما تم الدفع بـ 13 سيارة إسعاف.

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