نقل مصابي حادث الطريق الإقليمي بالشرقية إلى مستشفيي بلبيس والسعديين.. صور

استقبل مستشفى بلبيس ومستشفى السعديين منذ قليل 14 شخصا، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكبا، وسيارة نقل ثقيل (تريلا)، أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء عمرو رؤوف كدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكبا وسيارة نقل ثقيل (تريلا) أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بمركز بلبيس مما أسفر عن إصابة 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل 13 مصابا إلى مستشفى السعديين المركزي، ونقل المصاب الآخر إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة .

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