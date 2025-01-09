رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش آليات تطبيق السنة التأسيسية للجامعات الأهلية والخاصة

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية للجامعة الأهلية واستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيقها، وذلك استجابة لما تم إرساله للجامعة من مجلس الجامعات الأهلية بناء على كتاب المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كليه الآداب، والدكتور جمال عبد الله عميد كليه العلوم، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الاهلية، والدكتور أحمد حلمي أبوالمجد منسق اللجنة الإشرافية العليا للسنة التاسيسية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن نظام السنه التأسيسية متاح في العديد من الجامعات على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن هذه السنه تسمح للجامعات الأهلية والخاصة بقبول طلاب الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون بها، بشرط اجتيازهم لسنة تأسيسية فى الجامعة، وهذه السنة تضيف للطالب مهارات وخبرات، وتعمل على تهيئته للدراسة الجامعية بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

كما أنها تهدف إلى تأهيل الطالب للدراسة الجامعية وتعزيز المهارات اللغوية وتطوير المهارات الشخصية والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن السنة التأسيسية تهدف أيضا إلى تقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه فى المرحلة الجامعية، وستكون وفقا للتأهيل العلمى للطالب، وألا تتجاوز نسبة التخفيض ٥% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة، أو الأهلية، وسوف تتيح فرص جديدة أمام الطلاب تمكنهم من الالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل والحد من الاغتراب للطلاب بتقديم بديل أكاديمي لهم يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليا، بدل من البحث عن فرص دراسية بالخارج.