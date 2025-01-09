محمد شريف يشارك في تعادل الخليج أمام الرياض بالدوري السعودي

شارك المهاجم المصري محمد شريف في المباراة، التي تعادل بها فريقه الخليج أمام مضيفه الرياض بهدفين لمثلهما، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

جلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج أمام الرياض، وذلك بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025، وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، قبل المشاركة بديلًا في دقائق معدودة أمام الاتفاق في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

مشاركة محمد شريف مع الخليج أمام الرياض

شارك شريف بديلًا مع الخليج أمام الرياض، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، بعدما حل بدلًا من زميله صالح أبو الشامات في الدقيقة 60، والنتيجة كانت تشير بتقدم فريقه بهدف للا شيء.

افتتح كونستانتينوس فورتونيس التسجيل لصالح الخليج في الدقيقة 44، لينهي رفاق محمد شريف الشوط الأول بالتقدم على الرياض بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أدرك توزي التعادل للرياض في الدقيقة 68، قبل أن يعيد فابيو مارتينيز الخليج للمقدمة مجددًا بهدف ثان في الدقيقة 80، وذلك قبل أن يسجل يوان باربت هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+2، ليتعادل الرياض مع الخليج 2-2.

بذلك، شارك محمد شريف في 4 مباريات مع الخليج في الدوري السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما وصل رصيد الرياض لـ22 نقطة في المرتبة السابعة.