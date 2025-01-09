ختام فعاليات الدورة التدريبية لمستشاري قضايا الدولة بمقر المركز القومى للدراسات القضائية

شهد اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت"، لمستشاري هيئة قضايا الدولة، بمقر المركز القومى للدراسات القضائية بالعباسية.

تأتي الدورة في إطار تنفيذ خطة التدريب الشاملة لمستشاري الهيئة، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والمراسم بالأمانة العام بالتنسيق مع المركز القومى للدراسات القضائية؛ لنشر ثقافة المراسم والبروتوكول والسلوك الراقي؛ بالإضافة إلى تعريف السادة المستشارين المشاركين في البرنامج التدريبي بمفهوم وأهمية الإتيكيت والبروتوكول؛ وتطوير المهارات الفردية لديهم لتطبيق قواعد وأسس المراسم والبروتوكول في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، تحت رعاية المستشار / عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار / أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام.

وفى ختام الدورة التدريبية تفضل القاضى الدكتور / مجدى سلامه، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، والسفير / محمد العرابى، وزير خارجية مصر الأسبق بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.

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