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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ماجدة الرومى عن جوزيف عون: "نيال شعب لبنان فيك يا أشرف الرجال"

الفنانة الكبرة ماجدة
الفنانة الكبرة ماجدة الرومى
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رحبت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، بالرئيس اللبناني الجديد المنتخب جوزيف عون عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، وذلك عبر حسابها الرسمى على تطبيق “إكس”.

ونشرت ماجدة الرومى معلقة: “نيال لبنان وشعب لبنان فيك فخامة الرئيس جوزيف عون ربنا يوفقك ويوفقنا معك يااشرف رجال لبنان”.

 

وكان قد أدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الخميس، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد، وفي كلمته أمام البرلمان، قال عون: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا، وهو أعظم وسام أناله".

لفنانة الكبيرة ماجدة الرومى لرئيس اللبناني اليمين الدستورية يااشرف رجال لبنان