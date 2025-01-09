روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القيادة الشرعية في تشاد

أدانت روسيا، اليوم الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف السلطات الشرعية في تشاد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي الموجه ضد القيادة الشرعية لجمهورية تشاد.

وكانت الحكومة التشادية، أعلنت صباح اليوم، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة، شنت هجومًا على القصر الرئاسي، أسفرت عن مقتل 19 شخصًا، بينهم 18 من المهاجمين.

وأوضحت مصادر أمنية تشادية أن القوات الأمنية تصدت للمناوشات التي جرت في محيط القصر الرئاسي، كما فرضت سيطرتها بشكل كامل في محيط القصر دون وجود أي اضطرابات في الوقت الراهن.

وأواخر ديسمبر الماضي، اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية في تشاد، وهي الانتخابات التي من المقرر أن تنهي فترة انتقالية استمرت 3 سنوات من الحكم العسكري.

ومن المرتقب الإعلان عن النتائج منتصف يناير الجاري، حيث سجل ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب لانتخاب 188 نائبًا للجمعية الوطنية الجديدة، وجاءت الانتخابات في وقت حرج بالنسبة لتشاد التي تواجه العديد من التحديات الأمنية بما في ذلك الهجمات التي يشنها عناصر جماعة «بوكو حرام» في منطقة بحيرة تشاد، وخروج القوات الفرنسية بعد إعلان تشاد إنهاء الاتفاقيات الأمنية مع باريس.