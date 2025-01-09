وزير الصناعة للبناني: البلاد تدخل مرحلة جديدة بعد انتهاء الشغور الرئاسي

أعرب وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشيكان، عن شكره وتقديره للدول العربية التي ساهمت بكل إمكاناتها في إنهاء حالة الشغور الرئاسي في لبنان، مما أدى إلى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، جوزيف عون.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "القاهرة الإخبارية"، وصف بوشيكان انتخاب الرئيس بأنه "يوم سعيد" يمثل بداية مرحلة جديدة للبنان على مختلف الأصعدة، سواء الأمنية أو الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس جوزيف عون كان واضحًا وشاملًا، حيث تطرق إلى كافة التفاصيل اللازمة لتأسيس "لبنان الجديد"، مما يعكس تطلعات المرحلة المقبلة التي تبدأ اليوم.

وأضاف بوشيكان: "لدينا ثقة كبيرة في الرئيس جوزيف عون، ونؤمن بأننا دخلنا فعليًا في مرحلة جديدة تحمل رؤية مغايرة لمستقبل لبنان"، مشددًا على أهمية تجاوز التحديات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح الوزير أن لبنان يستعد الآن لتأسيس مرحلة جديدة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المرتقب، والحكومة المقبلة التي ستكون حكومة إصلاح حقيقية.

وأشار إلى دور مجلس النواب في تطوير القوانين اللبنانية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد أن المهمة أمام الرئيس جوزيف عون ليست سهلة، إذ تنتظره ملفات كثيرة معقدة، ومع ذلك، أبدى تفاؤله بقدرته على تحقيق التقدم، لا سيما في قضية استقلالية القضاء، التي طالما كانت مطلبًا شعبيًا أساسيًا.

