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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائي المصرى ينضم لمعسكر منتخب الشباب غدا

اسامة نبيه
اسامة نبيه
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أرسل الاتحاد المصري لكرة، القدم خطابا رسميا إلى إدارة النادي المصري،  يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف لاعبي فريق الشباب تحت 19 عام بالنادي، للانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني مواليد ٢٠٠٥، والذي يبدأ غدا الجمعة بقيادة أسامة نبيه بمقر مشروع الهدف للمنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله في الفريق ذاته أحمد شرف مركز رأس الحربة.
ويعد هذا المعسكر هو الأول لأسامة نبيه بعد توليه مهمة تدريب منتخب الشباب ومغادرة منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٧.

اسامه نبيه منتخب 2005