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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات حرس الحدود تضبط كميات من الأسلحة والذخيرة والمواد المخدرة.. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
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تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية نجحت قوات حرس الحدود في تنفيذ ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية.

حيث تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من  الأسلحة والذخائر  مختلفة الأعيرة، وضبط كميات من المواد المخدرة ( الحشيش - الهيدرو - الأفيون ) والأقراص المخدرة وذلك أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة.

كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب والتسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من جنسيات مختلفة عبر كافة الحدود المصرية، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وبعض العملات المحلية، والتحفظ على عدد من المتهمين والعربات المستخدمة فى التهريب، وذلك بعد تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة.

وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

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