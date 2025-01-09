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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجوى كرم عن جوزيف عون: "هنيئًا لـ لبنان بقائدنا"

الفنانة نجوى كرم
الفنانة نجوى كرم
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أدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد، وفي كلمته أمام البرلمان، قال عون: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا، وهو أعظم وسام أناله".

وعلى اثره رحب نجوم لبنان بالرئيس اللبناني الجديد المنتخب جوزيف عون عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية ، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق "إكس".

وقال الفنانة نجوى كرم: “الجيش دايما ورقة رابحة للوطن لانه لكل الوطن هنيئًأ لقائدنا بـ لبنان وهنيئًا لـ لبنان بقائدنا.. ما نوصيك فينا متل ما منوثق فيك”.

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