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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره الصومالى.. شاهد

وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره الصومالى
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التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ عبد القادر محمـد نور وزير الدفاع الصومالى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

فى بداية اللقاء رحب القائد العام للقوات المسلحة بوزير الدفاع الصومالى والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال واعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الصومالي، عن عميق شكره وتقديره لجهود مصر فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار لكافة دول القارة الإفريقية، مرحبًا بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى بدولة الصومال، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

مصر والصومال الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور عبد القادر محمـد نور وزير الدفاع الصومالى بد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع