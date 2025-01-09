تحقيقات النيابة تكشف أسباب حريق مخزن قطع غيار سيارات بالأزبكية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية الأولية حول حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات في الأزبكية أن كاوتشات السيارات وقطع غيار فضلا عن مواد تساعد علي الاشتعال أدت الي تصاعد السنة النيران.

وأضافت التحقيقات، أن النيران أتت علي جميع محتويات المخزن الذي يقع بالطابق الأخير من عقار مكون من 5 طوابق.

وكان حريق قد اندلع داخل مخزن بمنطقة التوفيقية في الأزبكية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران.

وجرى فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة فيما نجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم.