تشكيل ريال مدريد لمواجهة ماريوكا بالسوبر الإسباني.. القوة الضاربة تقود الهجوم

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

يواجه ريال مدريد، اليوم الخميس، ريال مايوركا على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تقود القوة الهجومية الضاربة تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا، حيث يتواجد الفرنسي كيليان مبابي على رأس الهجوم بجانب الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بالإضافة إلى الدعم الهجومي من الإنجليزي جود بيلينجهام.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، ريال مايوركا وصيف كأس ملك إسبانيا، برشلونة وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وأتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا.

يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلب الأخير على أتلتيك بلباو بثنائية دون رد.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس.