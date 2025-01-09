البطريرك يوسف العبسى مهنئًا جوزيف عون: "نتمنى لك التوفيق والنجاح"

بارك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي، باسمه وباسم أبناء كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك في لبنان وفي العالم، إلى الرئيس العماد جوزيف عون على انتخابه رئيسًا للجمهوريّة اللبنانيّة، وجاء ذلك بعد فراغ دام لأكثر من سنتين.

وتمنّى “العبسي” لـ “عون” التوفيق والنجاح في المهامّ الملقاة على كاهله، وتجاوز التحدّيات الداخليّة والخارجيّة بحكمته وإدارته؛ آملاً أن يؤسّس عهده لمرحلة جديدة تقوم على انتظام عمل المؤسّسات وتطبيق القانون والاحتكام إلى العدل، وأن يكون مدخلاً لبناء دولة عصريّة منفتحة تجمع جميع أبنائها وتحقّق آمالهم المشروعة.