أمن القاهرة ينجح في إعادة طفل متغيب لأسرته

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تغيب طفل بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب (طفل "يحمل جنسية إحدى الدول") بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (موظف بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بعثوره على طفل ضال بالحديقة محل عمله ، وفى وقت لاحق حضر والد الطفل المشار إليه "يحمل جنسية إحدى الدول" وأفاد بأن الطفل المعثور عليه (نجله "من ذوى الاحتياجات الخاصة") وأنه فوجىء بعدم تواجده أثناء اللهو بجواره في الحديقة المشار إليها ، وتم تسليم الطفل لوالده وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.