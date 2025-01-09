مجدي عبد الغني داخل قسم الدقي بسبب سيارة بدون ترخيص

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، علي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق الإعلامي حاليا مجدي عبد الغني، لقيادته سيارة بدون ترخيص بميدان مصطفى محمود بدائرة قسم شرطة الدقي.

البداية خلال تواجد قول أمني بميدان مصطفى محمود بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، حيث تم الاشتباه في سيارة بدون لوحات، وباستقيافها تبين أنها ملك لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق الإعلامي حاليا مجدي عبد الغني، وبمناقشته أفاد بأنه قام بشراء السيارة قريبا ويعمل علي ترخيصها، وتم التحفظ على السيارة ومالكها بديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.