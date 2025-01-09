الفاتيكان يعلن بث قداس تدشين كنيسة المعمودية في الأردن عبر قنواته الإعلامية

أعلن الفاتيكان عن بثه الحيّ لقداس تدشين كنيسة المعمودية في الأردن عبر جميع قنواته الإعلامية، وبمختلف اللغات.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز العلاقات بين الفاتيكان والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تحمل دلالات دينية وثقافية مهمة.

وتم التطرق في البيان إلى أن الحدث سيُبث على الهواء مباشرة من الكنيسة الجديدة التي تم تدشينها في منطقة موقع المعمودية، وهي أحد الأماكن المقدسة التي تشهد على التاريخ المسيحي العريق.

كما أشار البيان إلى أهمية الحدث الذي سيجمع شخصيات دينية بارزة من الفاتيكان ومن المملكة الأردنية، وسط حضور عدد من الكهنة والأساقفة في قداس تاريخي.

وتتميز الكنيسة المعمودية بتصميم عصري يتناغم مع التراث المعماري القديم، حيث ظهرت محاطة بالعلمين الأردني والفاتيكاني في لفتة رمزية تعكس التعاون المشترك بين الفاتيكان والمملكة الأردنية.



تدشين هذه الكنيسة يحمل دلالة رمزية هامة في تاريخ المسيحية، إذ يُعتقد أن موقع المعمودية في الأردن هو الموقع الذي قام فيه القديس يوحنا المعمدان (يوحنا المعمِّد) بتعميد السيد المسيح، ما يجعل هذا الموقع ذا أهمية دينية كبرى.



لهذا، فإن تدشين الكنيسة يُعتبر علامة فارقة في تاريخ العلاقات المسيحية في الشرق الأوسط.



من المتوقع أن يستقطب بث القداس المشترك اهتمامًا عالميًا من المؤمنين والمشاهدين من مختلف الأديان والثقافات، مما يعزز دور الفاتيكان في نشر السلام والحوار بين الأديان.