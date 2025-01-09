3 شهداء و25 مصابا نتيجة قصف الاحتلال مدرسة أربيكان بمنطقة جباليا

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتقاء 3 شهداء، بينهم طفل وسيدة وأكثر من 25 إصابة، نتيجة قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة أربيكان بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه تم ارتقاء 20 شهيدًا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

