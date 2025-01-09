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الخميس 09 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

3 شهداء و25 مصابا نتيجة قصف الاحتلال مدرسة أربيكان بمنطقة جباليا

قصف للاحتلال الإسرائيلي
قصف للاحتلال الإسرائيلي
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتقاء 3 شهداء، بينهم طفل وسيدة وأكثر من 25 إصابة، نتيجة قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة أربيكان بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه تم ارتقاء 20 شهيدًا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.
 

القاهرة الاخبارية ارتقاء 3 شهداء قصف للاحتلال الإسرائيلي