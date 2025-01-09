الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون يصل إلى قصر "بعبدا"

وصل الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اليوم الخميس إلى قصر "بعبدا"؛ عقب انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وشهد الطريق إلى القصر الجمهوري حضورا شعبيا كثيفا احتفاء بالرئيس المنتخب عون، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام.

أكد عون على أهمية بناء وطن تحت سقف القانون، مشددًا على ضرورة العمل على سيادة الحياد الإيجابي، وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب بناءً على الاحترام المتبادل.

كما أشار إلى أهمية بدء حوار جاد مع الدولة السورية لمعالجة القضايا العالقة، مؤكدًا التزامه بحماية أموال المودعين والعمل على إعادة هيكلة الإدارة العامة.

يذكر أن انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية جاء بعد فترة من الشغور الرئاسي، حيث حصل على 99 صوتًا من أصل 128 في مجلس النواب، ليطوي بذلك صفحة أزمة سياسية استمرت عامين وثلاثة أشهر.