رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الأخدود في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم الخميس، نظيره الأخدود على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الأخدود، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني وأنجيلو جابرييل.

شارك كريستيانو رونالدو في 12 مباراة مع النصر في الدوري السعودي، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، نواف بوشل

خط الوسط: علي الحسن، أوتافيو، عبد الرحمن غريب

وفي الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أنجيلو جابرييل.