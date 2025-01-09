وكيل تعليم الغربية: الانتهاء من جميع الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية جميع المدارس على مستوى المحافظة لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025، والتي تبدأ يوم السبت القادم الموافق الحادي عشر من يناير الحالي، وتستمر حتى الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز جميع المدارس لأداء جميع طلاب النقل امتحاناتهم في جو يسوده النظام والانضباط، مؤكداً على المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية، والمتابعة، والمراحل الثلاث أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.

و أشار «حسن» إلى التواجد المستمر والدائم لغرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية العشر، لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها، وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية، وفقاً للضوابط الامتحانية الواردة من الوزارة، مؤكداً على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من وصول أوراق الأسئلة لجميع المدارس، بمختلف مراحلها بوقت كاف، وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة.

وشدد وكيل الوزارة على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للسادة الملاحظين، والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

كما شدد أيضاً على ضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة، والتأكد من أعداد أوراق الأسئلة، ومطابقتها لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن أعداد طلاب المرحلة الابتدائية 432641 طالب سيؤدون الامتحانات في 876 مدرسة، أما المرحلة الإعدادية فسوف يؤدي 162 ألف و327 طالب الامتحان في 642 مدرسة، في حين يؤدي 102 ألف و019 طالب للصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان في 153 مدرسة، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.