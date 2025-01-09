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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نانسي عجرم: "انشالله معك نعيش حياة كلها سلام وأمان وعدل"

نانسي عجرم
نانسي عجرم
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رحب نجوم لبنان بالرئيس اللبناني الجديد المنتخب جوزيف عون عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق "إكس".

وأدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الخميس، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد، وفي كلمته أمام البرلمان، قال عون: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا، وهو أعظم وسام أناله".

وقال الفنانة نانسي عجرم:"بداية جديدة لـ "لبنان من اليوم ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد ‎#جوزيف_عون ولإلنا كلنا. انشالله معك نعيش حياة كلها سلام وأمان وعدل".

جوزيف عون الرئيس اللبناني الجديد نانسي عجرم