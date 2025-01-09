راغب علامة: لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني

رحب نجوم لبنان بالرئيس اللبناني الجديد المنتخب جوزيف عون عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق "إكس".

وأدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الخميس، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد، وفي كلمته أمام البرلمان، قال عون: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا، وهو أعظم وسام أناله".

وعلق الفنان راغب علامة وقال: "وأخيراً وبعد فترة من الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس ‎#جوزيف_عون كلّ التوفيق في مهمّته الصّعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والإزدهار".